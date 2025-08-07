HomeMusica“Bianca e Falliero” di Rossini su Rai5
“Bianca e Falliero” di Rossini su Rai5

Rai Cultura propone su Rai5 giovedì 7 agosto alle 23.47 l’opera “Bianca e Falliero” di Gioachino Rossini, melodramma in due atti su libretto di Giuseppe Felice Romani.

Lo spettacolo, andato in scena all’Auditorium Scavolini di Pesaro, ha aperto la quarantacinquesima edizione del Rossini Opera Festival, nell’anno di Pesaro capitale italiana della cultura.

Sul podio il Maestro Roberto Abbado.
La regia è di Jean-Louis Grinda. Le scene e i costumi sono di Rudy Sabounghi, le luci di Laurent Castaingt.

Bianca e Falliero – Personaggi e interpreti

Priuli: Nicolò Donini;
Contareno: Dmitry Korchak;
Capellio: Giorgi Manoshvili;
Falliero: Aya Wakizono;
Bianca: Jessica Pratt;
Costanza: Carmen Buendía;
Ufficiale / Usciere: Claudio Zazzaro;
Cancelliere: Dangelo Díaz.

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.
Coro del Teatro Ventidio Basso.
Maestro del Coro Giovanni Farina.

La regia televisiva è di Claudia De Toma.

