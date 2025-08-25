“Carosello Carosone”, film su Rai1

Su Rai1 lunedì 25 agosto 2025 in prima serata va in onda il film diretto da Lucio Pellegrini “Carosello Carosone“, tratto dal libro “Carosonissimo” di Federico Vacalebre, edito da Arcana Editore.
Le musiche sono curate dal Maestro Stefano Bollani.
New York, 1958. Le luci si accendono sul palco del Carnegie Hall, dove il Sestetto è pronto a esibirsi. Un sogno che si avvera per Renato Carosone che arriva in America dopo una lunga tournée di grandissimo successo in giro per il mondo.
Si parte da lì per ripercorrere a ritroso la vita e l’ascesa ai vertici delle classifiche internazionali di uno dei maggiori autori e interpreti della musica italiana.
Il cast
Renato: Eduardo Scarpetta;
Gegè: Vincenzo Nemolato;
Lita: Ludovica Martino;
Peter Van Wood: Nicolò Pasetti;
Nisa: Flavio Furno;
Mariano Rapetti: Davide Lorino;
Antonio Carosone: Tony Laudadio;
Aldo Russo: Andrea Di Maria;
Remigio Campi: Leonardo Lidi;
Gennaro Maggio: Alfonso Postiglione;
con la partecipazione di Marianna Fontana.