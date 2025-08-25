HomeTelevisione"Carosello Carosone", film su Rai1
Televisione

“Carosello Carosone”, film su Rai1

Redazione
di Redazione
Carosello Carosone

Su Rai1 lunedì 25 agosto 2025 in prima serata va in onda il film diretto da Lucio PellegriniCarosello Carosone“, tratto dal libro “Carosonissimo” di Federico Vacalebre, edito da Arcana Editore.
Le musiche sono curate dal Maestro Stefano Bollani.

New York, 1958. Le luci si accendono sul palco del Carnegie Hall, dove il Sestetto è pronto a esibirsi. Un sogno che si avvera per Renato Carosone che arriva in America dopo una lunga tournée di grandissimo successo in giro per il mondo.

Si parte da lì per ripercorrere a ritroso la vita e l’ascesa ai vertici delle classifiche internazionali di uno dei maggiori autori e interpreti della musica italiana.

Il cast

Renato: Eduardo Scarpetta;
Gegè: Vincenzo Nemolato;
Lita: Ludovica Martino;
Peter Van Wood: Nicolò Pasetti;
Nisa: Flavio Furno;
Mariano Rapetti: Davide Lorino;
Antonio Carosone: Tony Laudadio;
Aldo Russo: Andrea Di Maria;
Remigio Campi: Leonardo Lidi;
Gennaro Maggio: Alfonso Postiglione;
con la partecipazione di Marianna Fontana.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img

MOSTRE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” X edizione

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025