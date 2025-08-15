HomeTelevisione“Con chi viaggi”, film su Rai2
“Con chi viaggi”, film su Rai2

Con chi viaggi

Su Rai2 venerdì 15 agosto 2025 alle ore 21.25 il film di YouNuts! (i due registi Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) “Con chi viaggi”, con Lillo e Alessandra Mastronardi.

Con chi viaggi – La trama

Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere un viaggio in auto. Tutto sembra scorrere normalmente ma, come spesso accade, la realtà non è quella che sembra.

Paolo (Lillo) è un irrequieto uomo dall’aspetto simpatico che sembra nascondere qualcosa.
Michele (Fabio Rovazzi) e Anna (Alessandra Mastronardi) nascondono di aver avuto un passato insieme.
Elisa (Michela De Rossi) non sa di avere con Paolo un rapporto decisamente speciale.

Tra una chiacchierata e l’altra, risate e colpi di scena, una commedia on the road con sfumature noir che permette di esplorare relazioni umane inattese.

Un viaggio che si trasforma in un’avventura destinata a cambiare le vite di tutti i personaggi.

Nel cast Lillo, Alessandra Mastronardi, Michela De Rossi, Fabio Rovazzi.

