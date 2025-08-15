“Con chi viaggi”, film su Rai2

Su Rai2 venerdì 15 agosto 2025 alle ore 21.25 il film di YouNuts! (i due registi Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) “Con chi viaggi”, con Lillo e Alessandra Mastronardi.

Con chi viaggi – La trama

Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere un viaggio in auto. Tutto sembra scorrere normalmente ma, come spesso accade, la realtà non è quella che sembra.

Paolo (Lillo) è un irrequieto uomo dall’aspetto simpatico che sembra nascondere qualcosa.

Michele (Fabio Rovazzi) e Anna (Alessandra Mastronardi) nascondono di aver avuto un passato insieme.

Elisa (Michela De Rossi) non sa di avere con Paolo un rapporto decisamente speciale.

Tra una chiacchierata e l’altra, risate e colpi di scena, una commedia on the road con sfumature noir che permette di esplorare relazioni umane inattese.

Un viaggio che si trasforma in un’avventura destinata a cambiare le vite di tutti i personaggi.

Nel cast Lillo, Alessandra Mastronardi, Michela De Rossi, Fabio Rovazzi.