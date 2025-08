Concerto finale del Concorso Internazionale di Composizione “2 agosto” – Diretta su Rai5 e Rai Radio 3

I vincitori della XXXI edizione del Concorso Internazionale di Composizione “2 agosto” sono Jacopo Proietti, Francesco Sottile e Teo Montero Rey, rispettivamente primo, secondo e terzo classificato.

Il Concorso rientra nell’ambito delle iniziative per commemorare le vittime della strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980, di cui quest’anno ricorre il quarantacinquesimo anniversario.

Le tre partiture premiate dei giovani compositori sono al centro del concerto finale che, in diretta da Piazza Maggiore di Bologna, Rai Cultura trasmette sabato 2 agosto 2025 alle ore 21.15 su Rai5 e su Rai Radio 3.

Sul podio Oksana Lyniv. L’Orchestra e il Coro sono del Teatro Comunale di Bologna. Maestro del Coro Gea Garatti Ansini.

Completa il concerto la Sinfonia n. 41 in Do maggiore K551, Jupiter, di Wolfgang Amadeus Mozart.

A condurre la serata dal palco è il compositore Nicola Campogrande, Presidente della giuria del Concorso.

Il programma

Teo Montero Rey

Deus, Deus meus

per Soprano, Coro e Orchestra

Soprano: Claudia Ceraulo

Francesco Sottile

Salmo 120

per Mezzosoprano, Coro e Orchestra

Mezzosoprano: Aoxue Zhu

Jacopo Proietti

Che silenzio!

per Coro e Orchestra

A seguire

W. A. Mozart

Sinfonia n. 41 in Do maggiore K551, Jupiter

Il Concorso Internazionale di Composizione “2 Agosto” nasce nel 1994 per volontà dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980 con l’intento non solo di tenere viva la memoria delle vittime, ma anche di rispondere alla violenza con la creatività dell’arte e della musica.

La manifestazione ha costituito, inoltre, negli anni un’importante occasione per tanti giovani compositori di farsi conoscere e ascoltare.