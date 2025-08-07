HomeTelevisione"Denti da squalo", film su Rai Movie
“Denti da squalo”, film su Rai Movie

Rai Movie propone giovedì 7 agosto 2025 alle ore 21.10 il film di Davide GentileDenti da squalo”.

Denti da squalo – La trama

Questa è la storia di Walter e della più incredibile estate della sua vita. La scuola è finita e Walter, 13 anni, ha appena perso suo padre.

Nel suo vagare apparentemente senza meta per il litorale romano, un luogo affascinante e misterioso cattura la sua attenzione: una villa abbandonata con una gigantesca, torbida, piscina.

Ma la villa non è incustodita e inizierà per lui un viaggio indimenticabile.

Nel cast Tiziano Menichelli, Virginia Raffaele, Stefano Rosci, Edoardo Pesce, Claudio Santamaria.

