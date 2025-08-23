HomeTelevisione"Diabolik - Chi sei?", film su Rai Movie
"Diabolik – Chi sei?", film su Rai Movie

Diabolik - Chi sei?

Su Rai Movie sabato 23 agosto 2025 alle ore 21.10 va in onda il film dei Manetti bros Diabolik – Chi sei?“.

Diabolik – Chi sei? – La trama

Catturati da una spietata banda di criminali, Diabolik e Ginko si trovano faccia a faccia. Rinchiusi in una cella, senza via di uscita e certi di andare incontro a una morte inevitabile, Diabolik rivela all’ispettore il suo misterioso passato.

Intanto, Eva Kant e Altea sono alla disperata ricerca dei loro uomini. Le strade delle due rivali si incroceranno?

Nel cast Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Pier Giorgio Bellocchio, Chiara Martegiani, Massimiliano Rossi, Mario Sgueglia, Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Michele Ragno, Amanda Campana, Andrea Arru, Max Gazzè, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Lorenzo Zurzolo, Barbara Bouchet.

Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

© Bit Culturali 2006 - 2025