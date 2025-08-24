“Edipo a Colono” di Sofocle – Rai5

Rai Cultura propone, domenica 24 agosto 2025 alle ore 21.24 su Rai5, la tragedia di Sofocle “Edipo a Colono”, andata in scena al Teatro Greco di Siracusa con la regia di Robert Carsen.

Sofocle scrive questa sua ultima opera in tarda età. La tragedia, che ritorna sulla vicenda di Edipo, è stata rappresentata postuma nel 401 a.C.

Edipo a Colono – La trama

Edipo, cieco e avanti negli anni, accompagnato dalla figlia Antigone, giunge nel bosco sacro di Colono, presso Atene. Secondo l’oracolo di Febo qui concluderà i suoi giorni e la sua sepoltura garantirà sicurezza alla città ospitale.

Il Coro dei vecchi ateniesi, dopo aver saputo chi fosse il vegliardo, e dopo aver abbandonato l’iniziale intento di allontanarlo, si recano a informare il re Teseo.

Da Tebe arriva l’altra figlia di Edipo, Ismene, che riferisce al padre della discordia sorta tra i fratelli Eteocle e Polinice per il dominio di Tebe, annunciando, inoltre, l’arrivo di Creonte.

L’oracolo ha predetto che in Edipo risiede la forza di Tebe e pertanto lo si vuol far ritornare.