“Elettra” di Sofocle su Rai5

Su Rai5 domenica 31 agosto 2025 alle ore 21.22 viene proposta la tragedia di Sofocle “Elettra”.

Lo spettacolo è andato in scena al Teatro Grande di Pompei nel luglio 2025.

La regia è di Roberto Andò.

Le scene e il disegno luci sono di Gianni Carluccio, i costumi di Daniela Cernigliaro, le musiche di Giovanni Sollima.

Traduzione di Giorgio Ieranò.

Elettra è tra le sette tragedie di Sofocle giunte intere fino ai nostri giorni.

Elettra è addolorata e assetata di giustizia per l’omicidio del padre Agamennone, re di Micene, compiuto dalla moglie Clitemnestra e dal suo amante Egisto per usurparne il trono.

Insieme al fratello Oreste, Elettra intraprende un cammino di sofferenza in cui non c’è spazio per rimorso o pentimenti e che culminerà in decisioni irrevocabili.

Nel cast Sonia Bergamasco (Elettra), Anna Bonaiuto (Clitemnestra), Roberto Latini (Oreste), Silvia Ajelli (Crisotemi), Bruna Rossi (Corifea) Paola De Crescenzo (Corifea), Giada Lorusso (Corifea), Danilo Nigrelli (Pedagogo), Roberto Trifirò (Egisto), Rosario Tedesco (Pilade), Simonetta Cartia (Capo Coro).

Una produzione Inda – Istituto Nazionale del Dramma Antico, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale.

La regia televisiva è di Barbara Napolitano.