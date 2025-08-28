“Ennio Flaiano, straniero in patria” – Rai5

Su Rai5 giovedì 28 agosto 2025 alle ore 21.15 va in onda il documentario “Ennio Flaiano, straniero in patria”.

Guidati da Cecilia Dazzi e Neri Marcorè, che legge passi tratti dagli scritti del grande scrittore abruzzese, il documentario racconta il percorso umano e professionale di Flaiano, celebrando lo sguardo anticipatore di un intellettuale raro per indipendenza ideologica, talento, eclettismo.

Nel documentario, uscito nel 2022 a cinquant’anni dalla morte di Flaiano, le testimonianze di chi lo ha conosciuto e ammirato.

La regia e la sceneggiatura di “Ennio Flaiano, straniero in patria” sono di Fabrizio Corallo e Valeria Parisi.