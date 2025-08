Grottole a “Generazione bellezza” – Rai3

“Generazione bellezza“, il programma di Rai Cultura condotto da Emilio Casalini, è un viaggio in giro per l’Italia alla scoperta di azioni virtuose e replicabili di chi ha scommesso sulle proprie passioni e ha cambiato il destino di un territorio.

Nella puntata in onda lunedì 4 agosto 2025 alle ore 20.30 su Rai3, Casalini ci porta in Basilicata, in provincia di Matera, nel borgo di Grottole.

Qui, due giovani sognatori hanno ideato “Wonder Grottole“, un progetto nato per riqualificare il centro storico che si stava spopolando. Grazie al successo di una campagna fatta sul web, oggi arrivano persone da tutto il mondo.