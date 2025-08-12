HomeMusica“Il barbiere di Siviglia” su Rai3
“Il barbiere di Siviglia” su Rai3

Arena di Verona

Nel 2023 all’Arena di Verona è andato in scena il capolavoro di Gioachino RossiniIl barbiere di Siviglia”.
Lo spettacolo viene proposto da Rai Cultura martedì 12 agosto 2025 alle ore 21.05 su Rai3.

Sul podio il Maestro Alessandro Bonato.
La regia, le scene, i costumi e le luci sono di Hugo De Ana.
La coreografia è di Leda Lojodice.

L’opera rossiniana in due atti, su libretto di Cesare Sterbini dalla commedia omonima di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, è stata rappresentata la prima volta il 20 febbraio 1816 al Teatro Argentina di Roma.

Il barbiere di Siviglia – Personaggi e interpreti

Conte d’Almaviva: Antonino Siragusa;
Don Bartolo: Carlo Lepore;
Rosina: Vasilisa Berzhanskaya;
Figaro: Dalibor Jenis;
Don Basilio: Michele Pertusi;
Berta: Marianna Mappa;
Fiorello/Ambrogio: Nicolò Ceriani;
Un ufficiale: Lorenzo Cescotti.

Orchestra e Coro della Fondazione Arena di Verona.
Maestro del Coro Roberto Gabbiani.

La regia televisiva è di Fabrizio Guttuso Alaimo.

