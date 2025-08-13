“Il colibrì”, film su Rai3

Su Rai3 mercoledì 13 agosto 2025 alle ore 21.20 va in onda il film di Francesca Archibugi dal titolo “Il colibrì”, con Pierfrancesco Favino.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi, premio Strega 2020.

Il colibrì – La trama

È il racconto della vita di Marco Carrera, “il colibrì”, una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti.

La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un’epoca a un’altra, in un tempo liquido che va dai primi anni ‘70 fino a un futuro prossimo.

È al mare che da ragazzo Marco conosce Luisa Lattes, una ragazza bellissima e inconsueta. Un amore che mai verrà consumato e mai si spegnerà, per tutta la vita. La sua vita coniugale sarà un’altra, a Roma, insieme a Marina e alla figlia Adele.

Marco tornerà a Firenze sbalzato via da un destino implacabile, che lo sottopone a prove durissime. A proteggerlo dagli urti più violenti troverà Daniele Carradori, lo psicoanalista di Marina, che insegnerà a Marco come accogliere i cambi di rotta più inaspettati.

Il colibrì è la storia della forza ancestrale della vita, della strenua lotta che facciamo tutti noi per resistere a ciò che talvolta sembra insostenibile. Anche con le potenti armi dell’illusione, della felicità e dell’allegria.

Nel cast Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Nanni Moretti, Laura Morante, Sergio Albelli, Alessandro Tedeschi, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini, Fotinì Peluso, Francesco Centorame, Pietro Ragusa, Valeria Cavalli, Rausy Giangarè, Niccolò Profeti, Elisa Fossati, Lorenzo Mellini.