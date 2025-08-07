HomeTelevisione"Il discorso perfetto", film su Rai3
Su Rai3 va in onda giovedì 7 agosto 2025 alle ore 21.20 il film di Laurent Tirard dal titolo “Il discorso perfetto“.

Il discorso perfetto – La trama

Adrien era un uomo felice, un po’ cinico e burbero forse, ma felice. Finché Sonia, la sua fidanzata, non gli ha chiesto la fatidica “pausa”.

Dopo settimane di snervante silenzio non riesce a trattenersi e le manda un messaggio, ma la trepida attesa di una replica, che forse potrebbe rimettere in ordine la sua vita, coincide con un evento tremendo: un’interminabile e noiosa cena in famiglia in cui gli viene chiesto di fare un discorso al matrimonio della sorella.

E se fosse proprio questo discorso a indirizzare il corso degli eventi futuri, permettendogli di rimettersi in gioco? Intanto, il telefono tace…

Nel cast Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton, Francois Morel, Guilaine Londez. Con la partecipazione di Sébastien Chassagne, Christophe Montenez, Adeline D’Hermy, Laurent Bateau, Jean-Michel Lahmi, Sarah Suco, Sébastien Puderoux.

LIBRI

