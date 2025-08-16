HomeMusica"Il Minotauro" di Silvia Colasanti su Rai5
“Il Minotauro” di Silvia Colasanti su Rai5

Redazione
di Redazione
Tra storia e mito - Il Minotauro

Rai Cultura propone, domenica 17 agosto 2025 alle ore 00.59 su Rai5, l’opera lirica in dieci quadri di Silvia Colasanti Il Minotauro”, che nel 2018 ha aperto la sessantunesima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto.
L’opera, su libretto di René de Ceccatty e Giorgio Ferrara, è andata in scena al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti.

Sul podio dell’Orchestra Giovanile Italiana il Maestro Jonathan Webb.
La regia e la scenografia sono di Giorgio Ferrara, i costumi di Vincent Darré, le luci di Fiammetta Baldiserri.

Tra gli interpreti il baritono Gianluca Margheri nel ruolo del titolo, il soprano Benedetta Torre nelle vesti di Arianna, il tenore Matteo Falcier nel ruolo di Teseo.

L’International Opera Choir è diretto da Gea Garatti.

La regia televisiva è di Barbara Napolitano.

