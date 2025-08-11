HomeTelevisione"Io sono Mia", il film su Mia Martini - Rai1
“Io sono Mia”, il film su Mia Martini – Rai1

Redazione
di Redazione
Serena Rossi nel film Io sono Mia

Io sono Mia”, il film che rende omaggio all’indimenticabile Mia Martini, viene proposto su Rai1 lunedì 11 agosto 2025 in prima serata.
La regia è di Riccardo Donna.

Sanremo ’89. Un’esile figura femminile percorre i corridoi che portano al palco del Teatro Ariston. È Mia Martini (interpretata da Serena Rossi) al suo rientro sulle scene dopo anni di abbandono.
Mimì, in una serrata intervista con Sandra, una giornalista (interpretata da Lucia Mascino) che in realtà a Sanremo vorrebbe incontrare Ray Charles, ripercorre la sua vita.

Mia Martini, un’artista dalla voce unica, un’esperienza umana scandita da grandi successi e da un privato denso di emozioni.

Per Mia Martini la consacrazione arriva nel 1972 con il brano “Piccolo Uomo“, che vince il Festivalbar e, l’anno dopo, bissa con il capolavoro “Minuetto“, in assoluto il suo 45 giri più venduto. Il 1974 è un anno fondamentale per Mia Martini che è considerata dalla critica europea la cantante dell’anno: i suoi dischi escono in vari Paesi del mondo e registra i suoi successi in francese, tedesco e spagnolo, ottenendo consensi significativi anche all’estero e in particolare in Francia.

Una vita intensa e una personalità sincera e autentica, che ha saputo tenere testa a pregiudizi e che non ha voluto scendere a compromessi, pagando a duro prezzo le proprie scelte artistiche e personali.

Io sono Mia – Il cast

Mia MartiniSerena Rossi
Andrea Maurizio Lastrico
Sandra Lucia Mascino
Loredana BertéDajana Roncione
Alberigo CrocettaAntonio Gerardi
Alba Nina Torresi
Toni Daniele Mariani
Manager di Mia – Francesca Turrini
Roberto GalantiFabrizio Coniglio
Salvina Gioia Spaziani
Giuseppe Duccio Camerini
Caporedattore Simone Gandolfo
Charles AznavourCorrado Invernizzi
Franco CalifanoEdoardo Pesce

