“La vacanza”, film su Rai5

La vacanza” è il titolo del film di Enrico Iannaccone in onda martedì 26 agosto 2025 alle ore 21.15 su Rai5.

La vacanza – La trama

A Carla, magistrata in pensione, viene diagnosticato il morbo di Alzheimer.
Per reagire alla malattia, la donna decide di fare una vacanza al mare, fuori stagione.

In Puglia Carla incontrerà Valerio, un trentenne che soffre di disturbo bipolare. Fra i due si stabilisce una forte intesa che li aiuterà ad affrontare i loro difficili problemi di salute.

Nel cast Antonio Folletto, Catherine Spaak, Carla Signoris, Veruschka, Luca Biagini, Martina Klier, Luca Saccoia, Marco Cavalli.

LIBRI

