HomeMusica“L’elisir d’amore” di Donizetti - Rai5
MusicaTelevisione

“L’elisir d’amore” di Donizetti – Rai5

Redazione
di Redazione
Sferisterio di Macerata

L’elisir d’amore“, il capolavoro in due atti di Gaetano Donizetti, su libretto di Felice Romani, viene proposto da Rai Cultura domenica 31 agosto 2025 alle ore 7.49 su Rai5.

L’opera è andata in scena all’Arena Sferisterio di Macerata nel 2002.

Sul podio il Maestro Niels Muus.
La regia è di Saverio Marconi.
Le scene sono di Antonio Mastromattei, i costumi di Silvia Aymonino.

L’opera “L’elisir d’amore” è stata rappresentata la prima volta nel 1832 alla Cannobiana di Milano.

L’elisir d’amore – Personaggi e interpreti

Adina: Valeria Esposito;
Nemorino: Aquiles Machado;
Belcore: Enrico Marrucci;
Dulcamara: Erwin Schrott;
Giannetta: Roberta Canzian.

Orchestra Filarmonica Marchigiana.
Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini”.
Maestro del Coro Carlo Morganti.

La regia televisiva è di Andrea Bevilacqua.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img

MOSTRE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” X edizione

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025