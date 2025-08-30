“L’elisir d’amore” di Donizetti – Rai5

“L’elisir d’amore“, il capolavoro in due atti di Gaetano Donizetti, su libretto di Felice Romani, viene proposto da Rai Cultura domenica 31 agosto 2025 alle ore 7.49 su Rai5.
L’opera è andata in scena all’Arena Sferisterio di Macerata nel 2002.
Sul podio il Maestro Niels Muus.
La regia è di Saverio Marconi.
Le scene sono di Antonio Mastromattei, i costumi di Silvia Aymonino.
L’opera “L’elisir d’amore” è stata rappresentata la prima volta nel 1832 alla Cannobiana di Milano.
L’elisir d’amore – Personaggi e interpreti
Adina: Valeria Esposito;
Nemorino: Aquiles Machado;
Belcore: Enrico Marrucci;
Dulcamara: Erwin Schrott;
Giannetta: Roberta Canzian.
Orchestra Filarmonica Marchigiana.
Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini”.
Maestro del Coro Carlo Morganti.
La regia televisiva è di Andrea Bevilacqua.