L’Orfeo di Monteverdi su Rai5

Teatro alla Scala di Milano © Teatro alla Scala

Al Teatro alla Scala di Milano nel 2009 è andata in scena l’opera di Claudio Monteverdi L’Orfeo, favola in musica in un prologo e cinque atti su libretto di Alessandro Striggio.

Lo spettacolo viene proposto da Rai Cultura sabato 2 agosto 2025 su Rai5 alle ore 23,46.

Sul podio il Maestro Rinaldo Alessandrini.

La regia, le scene e le luci sono firmate dal regista statunitense Robert Wilson, che ha creato un’ambientazione dominata da riferimenti pittorici che vanno da Tiziano a Magritte.

I costumi sono di Jacques Reynaud. Drammaturgia di Ellen Hammer.

L’opera, rappresentata la prima volta nel 1607, è basata sul mito greco di Orfeo che discende nell’Ade nel tentativo di riprendersi Euridice, la sua sposa morta per il morso di un serpente.

L’Orfeo – Personaggi e interpreti

Orfeo: Georg Nigl;

Euridice: Roberta Invernizzi;

La Musica: Roberta Invernizzi;

Messaggera: Sara Mingardo;

Speranza: Sara Mingardo;

Caronte: Luigi De Donato;

Proserpina: Raffaella Milanesi;

Plutone: Giovanni Battista Parodi;

Eco: Roberta Invernezzi;

Apollo: Furio Zanasi.

Il basso continuo è eseguito dal Concerto Italiano.

L’Orchestra è del Teatro alla Scala.

Il Coro del Teatro alla Scala è diretto da Bruno Casoni.

L’allestimento è stato realizzato in coproduzione con l’Opéra National de Paris.