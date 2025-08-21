“Nabucco” di Verdi su Rai5

Tra le opere più amate di Verdi, il “Nabucco“, dramma lirico in quattro parti su libretto di Temistocle Solera, ha inaugurato l’Arena di Verona Opera Festival 2025.
Lo spettacolo viene proposto da Rai Cultura giovedì 21 agosto 2025 alle ore 22.50 su Rai5.
Sul podio il Maestro Pinchas Steinberg.
La regia, le scene, i costumi, le luci e la coreografia sono di Stefano Poda.
Terza opera lirica di Verdi, Nabucco andò in scena per la prima volta il 9 marzo 1842 al Teatro alla Scala di Milano.
Nabucco – Personaggi e interpreti
Nabucco: Amartuvshin Enkhbat;
Ismaele: Francesco Meli;
Zaccaria: Roberto Tagliavini;
Abigaille: Anna Pirozzi;
Fenena: Vasilisa Berzhanskaya;
Il Gran Sacerdote: Gabriele Sagona;
Abdallo: Carlo Bosi;
Anna: Elisabetta Zizzo.
Orchestra, Coro e Corpo di Ballo della Fondazione Arena di Verona.
Maestro del Coro Roberto Gabbiani.
La serata, con la regia televisiva di Fabrizio Guttuso Alaimo, ha visto la partecipazione di Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi.