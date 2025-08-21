HomeMusica"Nabucco" di Verdi su Rai5
MusicaTelevisione

“Nabucco” di Verdi su Rai5

Redazione
di Redazione
Nabucco

Tra le opere più amate di Verdi, il “Nabucco“, dramma lirico in quattro parti su libretto di Temistocle Solera, ha inaugurato l’Arena di Verona Opera Festival 2025.
Lo spettacolo viene proposto da Rai Cultura giovedì 21 agosto 2025 alle ore 22.50 su Rai5.

Sul podio il Maestro Pinchas Steinberg.
La regia, le scene, i costumi, le luci e la coreografia sono di Stefano Poda.

Terza opera lirica di Verdi, Nabucco andò in scena per la prima volta il 9 marzo 1842 al Teatro alla Scala di Milano.

Nabucco – Personaggi e interpreti

Nabucco: Amartuvshin Enkhbat;
Ismaele: Francesco Meli;
Zaccaria: Roberto Tagliavini;
Abigaille: Anna Pirozzi;
Fenena: Vasilisa Berzhanskaya;
Il Gran Sacerdote: Gabriele Sagona;
Abdallo: Carlo Bosi;
Anna: Elisabetta Zizzo.

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo della Fondazione Arena di Verona.
Maestro del Coro Roberto Gabbiani.

La serata, con la regia televisiva di Fabrizio Guttuso Alaimo, ha visto la partecipazione di Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img

MOSTRE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” X edizione

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025