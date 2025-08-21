HomeTelevisione“Nino Benvenuti, una leggenda italiana” - Rai5
“Nino Benvenuti, una leggenda italiana” – Rai5

Nino Benvenuti

Su Rai5 giovedì 21 agosto 2025 alle ore 21.16 va in onda il documentario di Tommaso CennamoNino Benvenuti, una leggenda italiana”.

La storia di un ragazzo che ogni giorno pedalava per chilometri da Isola, cittadina Istriana, per raggiungere l’Accademia Pugilistica Triestina ed apprendere tutti i segreti della boxe.

Il documentario, attraverso le testimonianze di amici e sportivi e filmati di repertorio, racconta la sua storia pugilistica, la sua vita ricca di successi ma anche di difficoltà, i suoi valori, il senso dell’amicizia verso i suoi avversari, la sua lealtà sportiva.

