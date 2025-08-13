“Pagliacci” e “Cavalleria rusticana” – Rai5

Nel 2011 al Teatro alla Scala di Milano è andato in scena il dittico “Pagliacci” – “Cavalleria rusticana”. Le due celebri opere, composte rispettivamente da Ruggero Leoncavallo e Pietro Mascagni, vengono proposte da Rai Cultura mercoledì 13 agosto 2025 alle ore 7.47 su Rai5.
Sul podio il Maestro Daniel Harding.
La regia è di Mario Martone.
Le scene sono di Sergio Tramonti, i costumi di Ursola Patzak, le luci di Pasquale Mari.
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala di Milano.
Maestro del Coro Bruno Casoni.
Pagliacci – Personaggi e interpreti
Canio: José Cura;
Nedda: Oksana Dyka;
Tonio: Ambrogio Maestri;
Silvio: Mario Cassi;
Peppe: Celso Albelo;
Un contadino: Ernesto Panariello;
Un altro contadino: Nicola Pamio.
Cavalleria rusticana – Personaggi e interpreti
Santuzza: Luciana d’Intino;
Lola: Giuseppina Piunti;
Turiddu: Salvatore Licitra;
Alfio: Claudio Sgura;
Lucia: Elena Zilio.
La regia televisiva è di Emanuele Garofalo.