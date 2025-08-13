HomeTelevisione"Poly", film su Rai1
“Poly”, film su Rai1

Su Rai1 mercoledì 13 agosto 2025 alle ore 21.30 il film di Nicolas Vanier dal titolo “Poly“.
Il film è un adattamento dell’omonimo romanzo di Cécile Aubry, l’autrice di “Belle & Sebastien”.

Poly – La trama

Cécile ha dieci anni e con la madre si trasferisce nel Sud della Francia, dove stenta a instaurare nuove amicizie.

Un circo equestre si ferma nel loro paese e la bambina scopre che Poly, un pony, viene maltrattato.
Cécile riesce a liberare il cavallino e scappano insieme, inseguiti dal direttore del circo.

Sarà un viaggio ricco di scoperte e la nascita di un’amicizia straordinaria fra la ragazzina e il pony.

Nel cast Elisa de Lambert, François Cluzet, Julie Gayet, Patrick Timsit, Orian Castano.

