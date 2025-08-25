HomeTelevisione"Poveri ma ricchi", film su Rete 4
"Poveri ma ricchi", film su Rete 4

Su Rete 4 lunedì 25 agosto 2025 in prima serata il film di Fausto BrizziPoveri ma ricchi“, con Christian De Sica ed Enrico Brignano.

Poveri ma ricchi – La trama

I Tucci sono una famiglia povera di un piccolo paese del Lazio.
Un giorno accade qualcosa di completamente inaspettato: i Tucci vincono un’enorme somma di denaro alla lotteria.

Decidono di mantenere segreta la vincita. Ma una parola di troppo scappa dalla bocca del capofamiglia e i Tucci, per evitare di essere perseguitati da sedicenti amici e conoscenti, decidono di scappare.

E così, nel bel mezzo della notte, fanno le valigie e partono alla volta di Milano, la città che la signora Tucci sognava da ragazza prima di sposarsi.
Una volta arrivati iniziano a vivere da miliardari…

Nel cast Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Annna Mazzamauro, Ubaldo Pantani, Federica Lucaferri, Giulio Bartolomei.

