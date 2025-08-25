Su Rete 4, lunedì 25 agosto 2025 in seconda serata, il film di Fausto Brizzi “Poveri ma ricchissimi“, con Christian De Sica ed Enrico Brignano.

Il film è il sequel di Poveri ma ricchi.

Poveri ma ricchissimi – La trama

Torna la famiglia Tucci, sempre più ricca ma con una passione nuova: la politica.

Ai Tucci l’ostentazione del lusso non basta più, hanno capito che la vera svolta è il potere.

E così decidono di indire un referendum che permetta al loro paesino di uscire dall’Italia, dichiararsi Principato indipendente e proporre così nuove leggi…