“Restiamo amici”, film su Rai3

Restiamo amici

Su Rai3 martedì 19 agosto 2025 alle ore 21.20 va in onda il film di Antonello Grimaldi dal titolo “Restiamo amici”, tratto dall’omonimo romanzo di Bruno Burbi.

Restiamo amici – La trama

Alessandro, pediatra di quarant’anni, vive con il figlio adolescente Giacomo. Da quando ha perso la moglie conduce una vita monotona e ritirata.

Un giorno riceve una telefonata dal Brasile: è Luigi, l’amico di sempre che gli chiede di raggiungerlo immediatamente.

Alessandro parte subito, ma giunto a destinazione scopre che l’allarme lanciato è una menzogna e che in realtà Luigi ha architettato uno stratagemma per impossessarsi di 3 milioni di euro. Il padre gli ha appena lasciato una grossa eredità vincolata, destinata a un nipote.
Luigi però non ha figli. 

Quale piano ha intenzione di escogitare?

Con Michele Riondino, Alessandro Roja, Violante Placido, Libero De Rienzo, Sveva Alviti, Mirko Trovato, Camilla Martini, Anni Barros, Gioia Libardoni, con la partecipazione di Lidia Vitale e Ivano Marescotti e con Desirée Popper.

