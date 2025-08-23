HomeTelevisione"Se son rose", film su Canale 5
“Se son rose”, film su Canale 5

Se son Rose

Su Canale 5 sabato 23 agosto 2025 in prima serata va in onda il film di Leonardo PieraccioniSe son rose“.

Se son rose – La trama

Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto alle tue ex dal tuo cellulare: “Sono cambiato. Riproviamoci!”..?
È quello che accade a Leonardo Giustini (Pieraccioni), giornalista che si occupa di tecnologia e innovazione per il web.

Sua figlia, stanca di vedere il padre campione di un’inarrestabile rincorsa al disimpegno, decide di mandare il fatale messaggino.

Alcune delle ex rispondono all’accorato appello e quella che era nata come l’innocua provocazione di un’adolescente si trasforma in una macchina del tempo.

Per Leonardo, barricato nel fortino delle sue pigre certezze tra divano, involtini primavera e computer, sarà un emozionante e divertente viaggio nel passato e nel presente.

Nel cast Leonardo Pieraccioni, Michela Andreozzi, Elena Cucci, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession, Mariasole Pollio, Antonia Truppo, con Nunzia Schiano, Sergio Pierattini e con Gianluca Guidi.

