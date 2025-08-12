“Semina il vento”, film su Rai5

“Semina il vento” è il titolo del film di Danilo Caputo in onda martedì 12 agosto 2025 alle ore 21.15 su Rai5.
Semina il vento – La trama
Nica, 21 anni, abbandona gli studi di agronomia e torna a casa, in un paesino vicino Taranto, dopo tre anni d’assenza. Lì trova un padre sommerso dai debiti, una terra inquinata, gli ulivi devastati da un parassita.
Tutti sembrano essersi arresi davanti alla vastità del disastro ecologico e suo padre aspetta solo di poter abbattere l’uliveto di famiglia per pura speculazione economica.
Nica, forte di uno spirito battagliero ereditato dall’amatissima nonna, lotta con tutte le sue forze per salvare quegli alberi secolari, ma si troverà a dover affrontare ostacoli inaspettati…
Nel cast Yile Yara Vianello, Feliciana Sibilano, Caterina Valente, Espedito Chionna.