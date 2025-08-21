“Sì, Chef! – La brigade”, film su La7

Su La7, giovedì 21 agosto 2025 alle ore 23.15, va in onda il film di Louis-Julien Petit dal titolo “Sì, Chef! – La brigade“.

Una commedia con François Cluzet, già protagonista di Quasi Amici, e Audrey Lamy, vincitrice di un Premio César.

Sì, Chef! – La brigade – La trama

Cathy è una chef di 40 anni, innamorata del suo lavoro e con un grande sogno: aprire un ristorante stellato. Le cose però iniziano presto a non andare secondo i suoi piani e, fra conti e complessità organizzative, si trova ad affrontare da subito le difficoltà del mestiere.

Per rilanciarsi, Cathy accetta con riluttanza un lavoro da dipendente in una località fuori città, in quella che scoprirà poi essere la mensa di un centro di accoglienza per giovani migranti.

Inizialmente è poco convinta e per nulla entusiasta di questo nuovo lavoro, ma in breve tempo grazie alla sua straordinaria abilità e alla sua passione per la cucina inizierà a farsi amare dai ragazzi, i suoi nuovi colleghi e suoi nuovi amici, che a loro volta avranno anche tanto da insegnarle.

Nel cast Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth, Fatou Kaba, Yannick Kalombo, Amadou Bah, Mamadou Koita, Alpha Barry, Yadaf Awel, Demba Guiro, Boubacar Balde, Mohamat Hamit Moussa, Irakli Maisaia, Sayed Farid Hossini, Saikat Barua, Amadi Diallo, Aiham Deeb.