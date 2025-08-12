Su Rai Movie il film “Pixels”

Su Rai Movie, martedì 12 agosto 2025 alle ore 21.10, va in onda il film “Pixels” diretto da Chris Columbus.
Pixels – La trama
Alieni scambiano immagini di vecchi videogames per una dichiarazione di guerra e attaccano la Terra usando i giochi stessi come modelli per i loro assalti.
Il Presidente degli Stati Uniti chiama allora il suo amico d’infanzia Sam Brenner, un campione di videogames negli anni ’80, per difendere la Terra.
Il destino del nostro pianeta è nelle mani di un team di nostalgici giocatori.
Nel cast Adam Sandler, Michelle Monaghan, Peter Dinklage, Sean Bean, Ashley Benson, Josh Gad, Kevin James, Brian Cox, Jane Krakowski, Rob Archer, Lainie Kazan.