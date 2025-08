Su Rai5 “Don Giovanni” di Mozart

Su Rai5 venerdì 1 agosto 2025 alle ore 17.30 viene trasmessa l’opera di Wolfgang Amadeus Mozart “Don Giovanni” andata in scena all’Arena di Verona nel 2015.

Sul podio il Maestro Stefano Montanari.

La regia e le scene sono di Franco Zeffirelli.

I costumi sono di Maurizio Millenotti, le luci di Paolo Mazzon, la coreografia di Maria Grazia Garofoli.

“Don Giovanni“, commissionato a Mozart dall’imperatore Giuseppe II, andò in scena la prima volta il 29 ottobre 1787 al Teatro degli Stati di Praga, dove il compositore salisburghese aveva ottenuto un grande successo con Le nozze di Figaro. Anche in questa occasione l’esito fu trionfale.

Per quest’opera, così come già avvenuto per Le nozze di Figaro, Mozart affidò il libretto a Lorenzo Da Ponte.

Don Giovanni – Personaggi e interpreti

Don Giovanni: Carlos Álvarez;

Donna Anna: Irina Lungu;

Commendatore: Rafal Siwek;

Don Ottavio: Saimir Pirgu;

Donna Elvira: Maria José Siri;

Leporello: Alex Esposito;

Zerlina: Natalia Roman;

Masetto: Christian Senn.

Orchestra, Coro, Corpo di Ballo dell’Arena di Verona.

Maestro del Coro Salvo Sgrò.

Direttore del Corpo di Ballo Renato Zanella.

La regia televisiva è di Andrea Bevilacqua.