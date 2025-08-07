Su Rai5 film documentario su Massimo Troisi

Su Rai5 giovedì 7 agosto 2025 alle ore 21.15 va in onda il film documentario dedicato a Massimo Troisi dal titolo “Buon compleanno Massimo”.

La vita, il lavoro, il genio e lo sguardo di Massimo Troisi attraverso testimonianze coinvolgenti, che ripercorrono i momenti più importanti della sua vita e della sua carriera.

Il grande attore viene ricordato dai suoi familiari, dagli amici, dai collaboratori e da chi ha avuto modo di conoscerlo nei tanti aspetti della sua personalità.

Un viaggio alla scoperta di un artista e di un uomo indimenticabile, profondo, dalla grande ironia e umanità.