Su Rai5 “Madama Butterfly” di Puccini

Nel 2023 al Festival Puccini, al Gran Teatro all’aperto di Torre del Lago, è andata in scena l’opera “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini, su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa.
Rai Cultura propone lo spettacolo sabato 30 agosto 2025 alle ore 8.00 su Rai5.
Sul podio il Maestro Francesco Cilluffo.
La regia, le scene e i costumi sono di Pier Luigi Pizzi.
Madama Butterfly – Personaggi e interpreti
Butterfly (Cio-Cio-San): Carolina Lopez Moreno;
Suzuki: Alessandra Volpe;
F. B. Pinkerton: Luciano Ganci;
Sharpless: Bruno Taddia;
Goro: Enrico Casari;
Il Principe Yamadori: Italo Proferisce;
Zio Bonzo: Seung Pil Choi;
Commissario Imperiale: Francesco Auriemma;
L’Ufficiale del Registro: Alessandro Ceccarini;
Kate Pinkerton: Loriana Castellano;
La madre di Cio-Cio-San: Taisiia Gureva;
La zia: Yo Otahara;
Yakusidé: Marco Montagna;
La cugina: Romina Cicoli.
Orchestra e Coro del Festival Puccini.
Maestro del Coro Roberto Ardigò.