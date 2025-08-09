Su Rai5 “Norma” di Bellini

Rai Cultura propone su Rai5 il capolavoro di Vincenzo Bellini “Norma” nell’edizione andata in scena nel 2007 all’Arena Sferisterio di Macerata.
L’opera in due atti, su libretto di Felice Romani tratto dalla tragedia Norma ou L’infanticide di Alexandre Soumet, va in onda sabato 8 agosto 2024 alle ore 10.03.
Sul podio il Maestro Paolo Arrivabeni.
La regia, le scene e i costumi sono di Massimo Gasparon.
L’opera è stata rappresentata la prima volta al Teatro alla Scala di Milano il 26 dicembre 1831.
Norma – Personaggi e interpreti
Norma: Dimitra Theodossiou;
Adalgisa: Daniela Barcellona;
Pollione: Carlo Ventre;
Oroveso: Simon Orfila;
Clotilde: Roberta Minnucci;
Flavio: Giancarlo Pavan.
Fondazione Orchestra Regionale delle Marche.
Coro Lirico Marchigiano “Bellini”.
Maestro del Coro Davide Crescenzi.
Complesso di palcoscenico Banda “Salvadei“.