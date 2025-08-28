Summer Night Concert 2025 su Rai5

Rai Cultura propone su Rai5, giovedì 28 agosto 2025 alle ore 22.43, Summer Night Concert 2025.
Il Concerto d’Estate della Filarmonica di Vienna si è tenuto nei giardini del Palazzo di Schönbrunn nel giugno 2025.
A dirigere l’Orchestra Filarmonica di Vienna il Maestro Tugan Sokhiev.
Il celebre tenore Piotr Beczala esegue tre celebri arie, da “Carmen” di Georges Bizet, “Turandot” di Giacomo Puccini e “Gräfin Mariza” di Emmerich Kálmán.
Nel programma del concerto, che vede la partecipazione dei Piccoli Cantori di Vienna, melodie tratte da opere e operette, da Offenbach a Grieg, da Mascagni a Berlioz.