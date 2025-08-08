HomeTelevisione"The Help", film su Rai1
The Help

Su Rai1 il film di Tate Taylor dal titolo “The Help“, con Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Anna Camp.

Il film, basato sul romanzo d’esordio di Kathryn Stockett, va in onda venerdì 8 agosto 2025 alle ore 21.30.

The Help – La trama

Jackson, Mississippi, anni Sessanta. Eugenia Phelan, detta Skeeter, figlia di facoltosi proprietari terrieri, torna nella città natale dopo aver conseguito la laurea.
Vorrebbe fare la scrittrice. A differenza delle sue coetanee Skeeter è interessata soprattutto a realizzarsi professionalmente.

Quando inizia a scrivere per un giornale locale, con l’incarico di curare una rubrica sui consigli alle casalinghe, si rivolge ad Aibileen, la cameriera della sua migliore amica. Aibileen inizia a raccontarle la commovente storia della sua vita, e Skeeter, incoraggiata da un editore di New York, viene così coinvolta in un progetto segreto.

Nonostante l’opposizione del suo ambiente, decide di intervistare le donne nere, che hanno passato la vita a prendersi cura di famiglie ricche del Sud, e di raccontare la vita dei bianchi dal punto di vista dei neri.

