HomeTelevisione"Vacanze romane", film su Rai3
Televisione

“Vacanze romane”, film su Rai3

Redazione
di Redazione
Vacanze romane

Per il ciclo “Meravigliosamente classico”, su Rai3 giovedì 14 agosto 2025 alle ore 21.20 va in onda il celebre film di William WylerVacanze romane“, con Gregory Peck e Audrey Hepburn.

Vacanze romane – La trama

La principessa Anna arriva a Roma, in viaggio con la famiglia reale. Un giorno, sfinita dagli obblighi diplomatici, decide di scappare e fingersi una semplice turista. Incontrerà il giornalista Joe Bradley, corrispondente per un’agenzia di stampa americana a Roma.

Dapprima Joe non la riconosce, ma quando tutti i giornali riportano in prima pagina la notizia della scomparsa della principessa si rende conto di avere per le mani uno scoop straordinario.

L’uomo, allora, non svelando la sua professione, le fa da guida nella Città Eterna…

Tre premi Oscar, fra cui quello per la miglior attrice protagonista a Audrey Hepburn, per un film di grazia intramontabile che ha segnato la storia del cinema.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img

MOSTRE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” X edizione

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025