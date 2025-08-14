“Vacanze romane”, film su Rai3

Per il ciclo “Meravigliosamente classico”, su Rai3 giovedì 14 agosto 2025 alle ore 21.20 va in onda il celebre film di William Wyler “Vacanze romane“, con Gregory Peck e Audrey Hepburn.
Vacanze romane – La trama
La principessa Anna arriva a Roma, in viaggio con la famiglia reale. Un giorno, sfinita dagli obblighi diplomatici, decide di scappare e fingersi una semplice turista. Incontrerà il giornalista Joe Bradley, corrispondente per un’agenzia di stampa americana a Roma.
Dapprima Joe non la riconosce, ma quando tutti i giornali riportano in prima pagina la notizia della scomparsa della principessa si rende conto di avere per le mani uno scoop straordinario.
L’uomo, allora, non svelando la sua professione, le fa da guida nella Città Eterna…
Tre premi Oscar, fra cui quello per la miglior attrice protagonista a Audrey Hepburn, per un film di grazia intramontabile che ha segnato la storia del cinema.