“Watson”, al via la serie su Canale 5

Su Canale 5 martedì 19 agosto 2025 in prima serata parte la serie “Watson“, basata sulle opere di Sir Arthur Conan Doyle.

La storia prende le mosse sei mesi dopo la morte in Svizzera, alle Cascate Reichenbach, di Sherlock Holmes per mano di Moriarty.

John Watson riprende la sua professione di medico alla Holmes Clinic a Pittsburgh, in Pennsylvania: l’intenzione è curare pazienti con problemi insoliti e non chiaramente identificabili.

Ma la vecchia vita del sodale di Sherlock Holmes non tarderà a ripresentarsi: Moriarty è vivo e Watson è pronto a scrivere un nuovo capitolo di questa lunga storia…

Nel cast Morris Chestnut, Eve Harlow, Peter Mark Kendall, Ritchie Coster, Inga Schlingmann, Rochelle Aytes.

Watson” è stato girato a Vancouver, con location tra studi, campus dell’Università della British Columbia ed esterne girate a Pittsburgh.

