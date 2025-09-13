Al cinema il film d’animazione “Grand Prix”

È nelle sale cinematografiche dall’ 11 settembre 2025 il film d’animazione “Grand Prix. Sogna, corri, vinci!”.

Con la voce di Charlotte M. e Carlo Vanzini. La Regia è di Waldemar Fast.



Grand Prix. Sogna, corri, vinci! – La trama

Edda è una giovane topolina, figlia del gestore di un luna park in crisi.

Il suo sogno è diventare una pilota di auto da corsa.

Dopo un incontro sfortunato con il suo idolo, il leggendario pilota Ed, la giovane Edda si ritrova a doverlo sostituire in incognito per salvargli la carriera.

Camuffata da Ed, per Edda ha così inizio un’avventura fatta di travestimenti e corse mozzafiato, mentre cerca di collaborare con il ritroso Ed e creare un vero spirito di squadra.

Ma qualcosa di strano accade in pista: un sabotatore misterioso sta infatti cercando di rovinare tutto per vincere la gara.

Scheda film

Titolo: Grand Prix. Sogna, corri, vinci!

Regia: Waldemar Fast

Con la voce di: Charlotte M. e Carlo Vanzini

Genere: Animazione

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 11 settembre 2025