Al cinema il film d’animazione “Grand Prix”

È nelle sale cinematografiche dall’ 11 settembre 2025 il film d’animazione “Grand Prix. Sogna, corri, vinci!”.
Con la voce di Charlotte M. e Carlo Vanzini. La Regia è di Waldemar Fast.

Grand Prix. Sogna, corri, vinci! – La trama

Edda è una giovane topolina, figlia del gestore di un luna park in crisi.
Il suo sogno è diventare una pilota di auto da corsa.

Dopo un incontro sfortunato con il suo idolo, il leggendario pilota Ed, la giovane Edda si ritrova a doverlo sostituire in incognito per salvargli la carriera.

Camuffata da Ed, per Edda ha così inizio un’avventura fatta di travestimenti e corse mozzafiato, mentre cerca di collaborare con il ritroso Ed e creare un vero spirito di squadra.

Ma qualcosa di strano accade in pista: un sabotatore misterioso sta infatti cercando di rovinare tutto per vincere la gara.

Scheda film

Titolo: Grand Prix. Sogna, corri, vinci!
Regia: Waldemar Fast
Con la voce di: Charlotte M. e Carlo Vanzini
Genere: Animazione
Distribuzione: Notorious Pictures
Data di uscita: 11 settembre 2025

