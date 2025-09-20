“Andrea Bocelli: Because I Believe” sarà nei cinema italiani dal 21 al 24 settembre 2025 . Il film offre uno sguardo inedito e dietro le quinte sulla vita di uno dei più grandi cantanti al mondo.

Unendo filmati d’archivio e interviste a momenti autentici e spontanei, “Andrea Bocelli: Because I Believe” ripercorre il viaggio di una voce che ha emozionato milioni di persone, dagli inizi fino ai concerti sold out in ogni angolo del pianeta.

La regista Cosima Spender ha seguito Andrea Bocelli oltre la ribalta, rivelando un artista rigoroso e un padre di famiglia devoto, con una passione per la vita senza compromessi. È Bocelli stesso a raccontare la sua storia.

Il film intreccia testimonianze toccanti di amici e familiari e dei più stretti collaboratori, offrendo un ritratto profondamente intimo, da condividere sul grande schermo con i suoi fan.

Il Maestro Andrea Bocelli ha dichiarato: «Il motivo per cui ho accolto con entusiasmo e gratitudine la proposta di Cosima di raccontare la mia vita in un film — interamente e senza filtri — è racchiuso nel titolo stesso del documentario: Because I Believe. Credo nelle persone, nella vita, e nel Padre Celeste che ce l’ha donata. Credo nella forza dell’amore — la forza che muove il mondo — un amore che ho cercato, con umiltà, di testimoniare attraverso la mia musica e la mia vita. È per questo messaggio — di cui sono solo un modesto messaggero — che spero che questo film venga visto».

“Andrea Bocelli: Because I Believe” ha debuttato in anteprima al Toronto International Film Festival il 26 settembre 2024.