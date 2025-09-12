HomeCinema"Discesa libera", un film di Sandro Torella
È uscito il 9 settembre 2025 il film scritto e diretto da Sandro Torella dal titolo “Discesa libera“.

Discesa libera – La trama

Manuel Falco è un giovane attore emergente e di successo che, per colpa della sua irriverenza e a seguito di battute scomode, viene isolato ed estromesso da ogni ambito lavorativo nel settore dello spettacolo.

Anziché abbattersi, decide di ricominciare da capo e finisce per fare il badante di Vittorio, un anziano malato di Alzheimer, padre di una sua amica attrice.

Una sera Vittorio esce di casa di notte sfuggendo al controllo di Manuel e, per questo motivo, la figlia decide di ricoverarlo in una residenza per anziani affinché possano meglio accudirlo.

Manuel, non arrendendosi alla nuova situazione, si reca nella struttura dove conoscerà la dottoressa De Blasi e si farà integrare come volontario per stare al fianco del suo nuovo e unico amico Vittorio.

La situazione critica di queste persone malate conosciute in clinica induce Manuel a studiare, informarsi e cercare il modo di risolvere i loro problemi attraverso l’arte, chiedendo il consenso alla dottoressa, che si renderà disponibile.

Scheda film

Titolo: Discesa libera
Regia: Sandro Torella
Cast: Sandro Torella, Massimo Mirani, Jennifer Mischiati, Stefano Antonucci, Anna Mazzantini, Michele Gammino, Gaetano Mosca, Maria Luce Pittalis, Renato Solustri, Giorgia Panettieri, Danila Stalteri, Giorgio Carosi, Martina Zanotti
Durata: 88 minuti
Data di uscita: 9 settembre 2025

