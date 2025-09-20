“Esprimi un desiderio”, un film con Diego Abatantuono e Max Angioni

Al cinema dal 25 settembre 2025 il film di Volfango De Biasi “Esprimi un desiderio“, con Diego Abatantuono e Max Angioni.
Esprimi un desiderio – La trama
Cresciuto in orfanotrofio, Simone oggi è un giovane che lavora in un negozio di bricolage.
In seguito a un incidente che rischia di mandare all’altro mondo una vecchietta, viene condannato ai lavori utili in una lussuosa residenza per anziani. Qui, tra le rigide regole del direttore e una banda di eccentrici vecchietti, inizia un incubo.
Capeggiati da Ettore, ex imprenditore vinicolo, gli anziani danno al giovane del filo da torcere. Ma l’alternativa per Simone è la galera, così, si sforza di entrare nelle loro grazie.
Lo scontro iniziale, però, diventa un’occasione per costruire insieme qualcosa di inaspettato, un senso di appartenenza che a tutti loro, in un modo o nell’altro, era mancato.
Una commedia che riflette sullo scontro tra giovani e anziani nel tentativo di mettere in luce l’importanza del dialogo generazionale.
Scheda film
Titolo: Esprimi un desiderio
Regia: Volfango De Biasi
Cast: Max Angioni, Diego Abatantuono, Neva Leoni, Nunzia Schiano, Gaetano Bruno, Elisabetta De Vito, Elisabetta De Palo, Giorgio Colangeli, Hal Yamanouchi, Nini Salerno, Irene Girotti, e con Maria Grazia Cucinotta, Marco Messeri, Herbert Ballerina, Alessio Praticò, Antonio Gerardi
Genere: Commedia
Durata: 106 minuti
Distribuzione: Notorious Pictures
Data di uscita: 25 settembre 2025