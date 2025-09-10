“Francesco De Gregori. Nevergreen”, al cinema il film di Stefano Pistolini

Presentato in anteprima alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Fuori Concorso, il docufilm “Francesco De Gregori. Nevergreen” di Stefano Pistolini sarà al cinema dall’ 11 al 17 settembre 2025 come evento speciale per Nexo Studios.
“Francesco De Gregori. Nevergreen” racconta la residenza del novembre 2024 al Teatro Out Off di Milano: venti concerti nel corso di un mese durante i quali il cantautore romano ha proposto ogni sera una scaletta selezionata di canzoni che considera le meno conosciute della sua produzione.
Un film immerso dentro la sua musica, capace di muoversi tra quelle canzoni, nella penombra del teatro, nelle emozioni delle serate e degli incontri estemporanei.
Il docufilm “Francesco De Gregori. Nevergreen” coniuga musica e immagini, mescolandole fino al punto di farne una vera e propria storia. Con la partecipazione di Malika Ayane, Elisa, Jovanotti, Ligabue, Zucchero.