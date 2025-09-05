“Francesco De Gregori. Nevergreen”, un film di Stefano Pistolini

Nel suo fare musica, alcuni mesi orsono Francesco De Gregori ha scelto un punto di partenza insolito: ha deciso di suonare per un mese, tutte le sere, in un piccolo teatro di Milano, l’Out Off, presentando le canzoni meno conosciute del proprio repertorio ogni volta con una scaletta diversa, condividendone alcune con degli ospiti a sorpresa.

Poi, a questo progetto ha pensato di aggiungere un livello in più: farne un film.

Ha condiviso il progetto con Stefano Pistolini.

Il risultato è il docufilm “Francesco De Gregori. Nevergreen”, che coniuga musica e immagini, mescolandole fino al punto di farne una vera e propria storia. Con la partecipazione di Malika Ayane, Elisa, Jovanotti, Ligabue, Zucchero.

In anteprima alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Fuori Concorso, il docufilm “Francesco De Gregori. Nevergreen” di Stefano Pistolini sarà al cinema dall’ 11 al 17 settembre 2025 come evento speciale per Nexo Studios.