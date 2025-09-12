HomeCinema"Il mio amico pinguino", un film con Jean Reno
“Il mio amico pinguino”, un film con Jean Reno

È nelle sale cinematografiche dall’ 11 settembre 2025 il nuovo film di David SchurmannIl mio amico pinguino“, con Jean Reno.
Il film è ispirato ad una storia vera.

Il mio amico pinguino – La trama

Il mio amico pinguino è la commovente storia di Joao, un pescatore brasiliano che scopre un pinguino ferito e coperto di petrolio. Dopo averlo salvato e curato, tra i due nasce un’amicizia straordinaria.

Nonostante il pinguino torni in mare, la sua fedeltà lo spingerà a percorrere migliaia di chilometri per ritrovare Joao.

Un racconto che celebra la magia della natura e il potere curativo di un legame inaspettato.

Scheda film

Titolo: Il mio amico pinguino
Regia: David Schurmann
Cast: Jean Reno, Adriana Barraza, Alexia Moyano, Nicolas Francella, Rochi Hernandez, Pedro Urizzi, Amanda Megalhaes, Juan Jose Garnica, Duda Galvao, Thalma de Freitas, Beatriz Lima
Distribuzione: Leone Film Group
Data di uscita: 11 settembre 2025

