“Il mio amico pinguino”, un film con Jean Reno

È nelle sale cinematografiche dall’ 11 settembre 2025 il nuovo film di David Schurmann “Il mio amico pinguino“, con Jean Reno.

Il film è ispirato ad una storia vera.

Il mio amico pinguino – La trama

Il mio amico pinguino è la commovente storia di Joao, un pescatore brasiliano che scopre un pinguino ferito e coperto di petrolio. Dopo averlo salvato e curato, tra i due nasce un’amicizia straordinaria.

Nonostante il pinguino torni in mare, la sua fedeltà lo spingerà a percorrere migliaia di chilometri per ritrovare Joao.

Un racconto che celebra la magia della natura e il potere curativo di un legame inaspettato.

Scheda film

Titolo: Il mio amico pinguino

Regia: David Schurmann

Cast: Jean Reno, Adriana Barraza, Alexia Moyano, Nicolas Francella, Rochi Hernandez, Pedro Urizzi, Amanda Megalhaes, Juan Jose Garnica, Duda Galvao, Thalma de Freitas, Beatriz Lima

Distribuzione: Leone Film Group

Data di uscita: 11 settembre 2025