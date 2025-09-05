“Piero Pelù. Rumore dentro“, diretto dal regista Francesco Fei, è un racconto intimo su un capitolo cruciale nella vita di uno dei personaggi più importanti della scena rock italiana.

In anteprima alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Fuori Concorso – Speciale Cinema & Musica, “Piero Pelù. Rumore dentro” arriverà nei cinema italiani solo il 10, l’ 11 e il 12 novembre 2025.

Nell’ottobre 2022, durante una sessione di registrazione, un improvviso shock acustico – causato da un errore tecnico nel cambio di cuffie – ha fatto svenire Piero Pelù, provocandogli un danno al nervo acustico. L’incidente ha portato alla cancellazione di un tour già programmato.

Il “rumore dentro” di Piero diventa così un’occasione forzata per fermarsi, ritrovarsi, rigenerarsi e scrivere un nuovo album dedicato ai deserti interiori.

Attraverso una full immersion nel proprio mondo interiore, Piero ricostruisce e ritrova la sua strada.

“Piero Pelù. Rumore dentro” è un road movie e insieme una riflessione su oltre quarant’anni vissuti “off road”, come figura intellettualmente libera e coraggiosa della scena artistica e musicale italiana.

Il film vede anche la presenza di amici e collaboratori di Pelù, come la sua famiglia, i Litfiba storici, i suoi amici di tutti i giorni.