HomeCinema“Queen. Rock Montréal“, il film concerto restaurato in 4K
CinemaMusica

“Queen. Rock Montréal“, il film concerto restaurato in 4K

Redazione
di Redazione
Queen. Rock Montréal

Restaurato in 4K e con audio Dolby Atmos, il film concerto “Queen. Rock Montréal“ è al cinema come evento speciale per Nexo Studios solo dal 25 settembre all’ 1 ottobre 2025.

Queen. Rock Montréal“ offre ai fan della celebre rock band l’opportunità di rivivere sul grande schermo tutto il carisma di Freddie Mercury e dei Queen.

Un’esperienza cinematografica che restituisce tutta l’energia e la magia del leggendario show del 1981 al Forum di Montréal, durante il celebre The Game Tour.

Nel novembre del 1981, mentre il brano “Under Pressure” raggiungeva la vetta delle classifiche britanniche, i Queen approdavano a Montréal dopo una serie di concerti in Giappone e un trionfale tour da record in America Latina.
La band offrì una delle sue performance più memorabili.

In scaletta alcuni dei brani più amati del repertorio dei Queen: da Bohemian Rhapsody a Somebody To Love, da Another One Bites The Dust alla prima, storica esecuzione live di Under Pressure.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img

MOSTRE

TELEVISIONE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” X edizione

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025