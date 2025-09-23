“Queen. Rock Montréal“, il film concerto restaurato in 4K

Restaurato in 4K e con audio Dolby Atmos, il film concerto “Queen. Rock Montréal“ è al cinema come evento speciale per Nexo Studios solo dal 25 settembre all’ 1 ottobre 2025.
“Queen. Rock Montréal“ offre ai fan della celebre rock band l’opportunità di rivivere sul grande schermo tutto il carisma di Freddie Mercury e dei Queen.
Un’esperienza cinematografica che restituisce tutta l’energia e la magia del leggendario show del 1981 al Forum di Montréal, durante il celebre The Game Tour.
Nel novembre del 1981, mentre il brano “Under Pressure” raggiungeva la vetta delle classifiche britanniche, i Queen approdavano a Montréal dopo una serie di concerti in Giappone e un trionfale tour da record in America Latina.
La band offrì una delle sue performance più memorabili.
In scaletta alcuni dei brani più amati del repertorio dei Queen: da Bohemian Rhapsody a Somebody To Love, da Another One Bites The Dust alla prima, storica esecuzione live di Under Pressure.