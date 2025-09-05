HomeCinema"Un film fatto per Bene" di Franco Maresco
Nelle sale cinematografiche dal 5 settembre 2025 il nuovo film di Franco MarescoUn film fatto per Bene“, in concorso all’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Un film fatto per Bene – La trama

Le riprese del film di Franco Maresco su Carmelo Bene vengono bruscamente interrotte dopo l’ennesimo incidente sul set. A staccare la spina è il produttore Andrea Occhipinti, esasperato dai ciak infiniti e dai ripetuti ritardi.

Dal canto suo, il regista di Belluscone e La mafia non è più quella di una volta accusa la produzione di “filmicidio”, facendo poi perdere le sue tracce.

A cercare di ricucire lo strappo è un amico di Maresco, Umberto Cantone, che chiama a testimoni tutti coloro che hanno partecipato all’impresa, in un’indagine che è l’occasione per ripercorrere la personalità e le idee dell’autore.

E se intanto, lontano da tutto e da tutti, Maresco stesse ultimando il suo film?

Scheda film

Titolo: Un film fatto per Bene
Regia: Franco Maresco
Cast: Umberto Cantone, Franco Maresco, Francesco Conticelli, Marco Alessi, Bernardo Greco, Francesco Puma, Saverio D’amico, Toti Mancuso, Giuseppe Lo Piccolo, Riccardo Eggshell, Ernesto Tomasini, Aurora Falcone, Matteo Capogna, Antonino Lo Gelfo, Antonino Lo Verso, Luisa Viglietti, Lorenzo Caracausi, Eliseo Verso, Ciccio Mira, Gino Carista, Melino Imparato, Antonio Rezza
Durata: 100 minuti
Distribuzione: Lucky Red
Data di uscita: 5 settembre 2025

