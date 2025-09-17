“Il Barbiere di Siviglia” di Rossini al Teatro Massimo di Palermo

Maria Kataeva (Rosina) e Mattia Olivieri (Figaro), Il Barbiere di Siviglia © Rosellina Garbo

Al Teatro Massimo di Palermo dal 17 al 25 settembre 2025 va in scena per otto rappresentazioni “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini.

Sul podio il Maestro Riccardo Bisatti.

L’opera è presentata nel nuovo allestimento firmato da Stefania Bonfadelli.

Le scene sono di Serena Rocco, i costumi di Valeria Donata Bettella, le luci di Fiammetta Baldiserri, realizzate da Daniela Gullo e Giulia Bandera.

L’opera rossiniana in due atti, su libretto di Cesare Sterbini dalla commedia omonima di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, è stata rappresentata la prima volta il 20 febbraio 1816 al Teatro Argentina di Roma.

Il barbiere di Siviglia – Personaggi e interpreti

Conte di Almaviva: Ruzil Gatin (17, 19, 21, 24) / Pavel Kolgatin (18, 20, 23, 25);

Bartolo: Vincenzo Taormina (17, 19, 21, 24) / Giuseppe Toia (18, 20, 23, 25);

Rosina: Maria Kataeva (17, 19, 21, 24) / Laura Verrecchia (18, 20, 23, 25);

Figaro: Mattia Olivieri (17, 19, 21, 24) / Matteo Mancini (18, 20, 23, 25);

Don Basilio: Simón Orfila;

Berta: Noemi Muschetti;

Fiorello/Ufficiale: Italo Proferisce.

Orchestra e Coro del Teatro Massimo.

Maestro del Coro Salvatore Punturo.

Le date

Mercoledì 17 settembre 2025, ore 20:00 (Turno Prime);

Giovedì 18 settembre 2025, ore 18:30 (Turno B);

Venerdì 19 settembre 2025, ore 20:00 (Turno F);

Sabato 20 settembre 2025, ore 20:00 (Fuori abbonamento);

Domenica 21 settembre 2025, ore 18:30 (Turno D);

Martedì 23 settembre 2025, ore 18:30 (Turno Scuola);

Mercoledì 24 settembre 2025, ore 18:30 (Turno C);

Giovedì 25 settembre 2025, ore 18:30 (Fuori abbonamento).