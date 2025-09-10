HomeTelevisione"Air - La storia del grande salto", film su Rai Movie
“Air – La storia del grande salto”, film su Rai Movie

Air - La storia del grande salto

Rai Movie, mercoledì 10 settembre 2025 alle ore 21.10, propone il film di e con Ben AffleckAir – La storia del grande salto“.

Air – La storia del grande salto – La trama

Anno 1984, il manager della Nike, Sonny Vaccaro, ha l’intenzione di rilanciare il marchio nel mondo della pallacanestro ed è in cerca di giovani talenti per ingaggiarli come testimonial.

Sonny deciderà di puntare tutto su una star emergente: Michael Jordan.
Nessuno è d’accordo e l’ostinato manager si rivolge, per ottenere sostegno, alla mamma del giocatore.

Nel cast, insieme a Ben Affleck, Matt Damon, Jason Bateman, Marlon Wayans.

