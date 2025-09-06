HomeTelevisione"Alla ricerca di mia figlia", film su Rai2
“Alla ricerca di mia figlia”, film su Rai2

Per il ciclo “Nel segno del giallo”, su Rai2, sabato 6 settembre 2025 alle ore 21.20, va in onda il film di Damián Romay Alla ricerca di mia figlia”.

Alla ricerca di mia figlia – La trama

Una studentessa universitaria scompare durante le vacanze di primavera a Miami. Sua madre comincia una ricerca disperata.

Aiutata da un barcaiolo locale, la donna si avventura verso insidiose terre selvagge, affrontando pericoli imprevisti per cercare di risolvere il mistero della scomparsa della ragazza, in una corsa contro il tempo.

Nel cast Tori Spelling, Nick Ballard, Tommi Rose, Joseph Cannon.

